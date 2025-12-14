Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie

Jestem ogromnym fanem Gwiezdnych wojen, gier wideo i Mass Effecta. Tym niemniej oglądając zapowiedź Star Wars: Fate of the Old Republic czułem głównie ostre wnerwienie. I coraz mniej rozumiem ekscytację innych osób.

Maciej Gajewski
Star Wars: Fate of the Old Republic CGI
REKLAMA

Podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025 Lucasfilm Games i Arcanaut Studios zaprezentowały światu Star Wars: Fate of the Old Republic. Za projektem stoi Casey Hudson - twórca oryginalnego Knights of the Old Republic i trylogii Mass Effect. Nazwisko, które samo w sobie budzi respekt. Nic dziwnego, że fani Gwiezdnych wojen eksplodowali entuzjazmem. Problem w tym, że pokazany materiał nie miał nic wspólnego z grą. 

REKLAMA

Na ekranie zobaczyliśmy efektowne CGI (chyba renderowane w ramach silnika gry, ale trudno mieć pewnośc), dramatyczną muzykę, złowrogie postacie. Wszystko poza tym, co naprawdę powinno interesować gracza - jak wygląda rozgrywka. I tu dochodzimy do sedna - globalnego fetyszu zwiastunów, które są bardziej filmami niż zapowiedziami gier.

Czytaj też:

Kiedy gry zaczęły udawać kino

Moda na czysto filmowe zwiastuny narodziła się w erze Xbox 360 i PlayStation 3. To był moment przełomowy: gry przestały być traktowane jak zabawki dla dzieciaków, a zaczęły aspirować do rangi hollywoodzkich blockbusterów. 

Producenci inwestowali w reżyserów, aktorów, epickie ścieżki dźwiękowe. Zwiastuny miały opowiadać historie, wywoływać emocje, budować atmosferę. I trzeba przyznać - na początku robiło to piorunujące wrażenie. Pamiętacie zwiastun Dead Island z odwróconym czasem? To był majstersztyk marketingu. Albo kolejne odsłony Assassin’s Creed, które sprawiały, że chcieliśmy natychmiast przenieść się do rewolucyjnej Francji czy renesansowej Italii. 

Problem w tym, że ten efekt nowości przekazu minął. Po pierwszych kilkudziesięciu miesiącach zachłyśnięcia się pięknymi kreacjami reklamowymi do niektórych zaczęło docierać, że te animacje CGI mają z promowanymi grami niewiele wspólnego. No, może poza jakimś bardzo ogólnym audiowizualnym zamysłem, który raczej jest spójny z grą. I nie mówią o grze kompletnie nic.

Nie wiemy, jak wygląda walka, eksploracja, interfejs, system dialogów. Widzimy postacie, emocje, efekty specjalne - ale samą grę? E tam. Nieważne. 

Żeby się nie znęcać tylko nad biednymi nowymi Stat Wars. Fable (2026) również doczekało się serii zwiastunów pozbawionych rozgrywki. Perfect Dark wyglądało jak cutscena z filmu szpiegowskiego. Nawet Cyberpunk 2077 w pierwszych materiałach raczył nas fabularyzowanym fragmentem, który dla osób spoza lore był kompletnie niezrozumiały. 

Gracze patrzą na ekran, ekscytują się, a potem dostają produkt, który ma niewiele wspólnego z tym, co obiecywał trailer.

Ale zwiastuny CGI budują klimat…

To najczęstszy argument obrońców tej praktyki. Owszem, CGI potrafi oddać nastrój świata i emocje historii. Tylko że od tego mamy już inne medium - kino i seriale. Jeśli chcę poczuć dramaturgię to odpalam HBO. Jeśli chcę kupić grę to potrzebuję wiedzieć, jak się w nią gra. 

W złotej erze Xbox 360/PS3 zwiastuny CGI były dodatkiem. Najpierw dostawaliśmy filmowy przebłysk, a potem gameplay. Dziś coraz częściej kończy się na pięciu minutach komputerowej animacji i… ciszy.

Spójrzcie na Star Wars: Eclipse od Quantic Dream. Zwiastun - epicki, piękny, animowany przez Platige Image. Ale czy ktokolwiek wie, jak wygląda sama gra? Oczywiście, że nie. Projekt jest wciąż we wczesnej fazie, a mimo to pokazano materiał, który buduje oczekiwania kompletnie oderwane od rzeczywistości.  Starcraft II: Heart of the Swarm miał widowiskowy trailer bitew, choć niewiele wspólnego z faktyczną strategią. I tak, obejrzało go ponad 40 mln osób, bo studio filmowe Blizzarda to akurat klasa sama w sobie - ale ile z nich naprawdę wiedziało, na czym polega rozgrywka? Na szczęście są wyjątki. Metro Exodus zaczęło od filmowego zwiastuna, ale szybko pokazało gameplay.

W czasach Xbox 360/PS3 mieliśmy jeszcze pewien balans z uwagi na fakt, że produkcja gier nie trwała tyle czasu. Od zwiastunu CGI do prezentacji rozgrywki nie mijało aż tak wiele czasu. Gears of War łączyło emocje z brutalną, trzecioosobową akcją. Zwiastuny Star Wars: The Old Republic pokazywały zarówno epickie animacje, jak i fragmenty gry. Było efektownie, ale nie całkowicie oszukańczo. 

Dziś dominują cinematic reveal. Najpierw film dla milionów kliknięć na YouTubie, potem - jeśli w ogóle - gameplay dla tych, którzy naprawdę chcą wiedzieć, co kupują. Efekt? Rozczarowanie. Gra wygląda inaczej niż trailer. Czasem gorzej. Czasem kompletnie inaczej.

Nie chodzi o to, że Star Wars: Fate of the Old Republic będzie zła. Casey Hudson to fachowiec, jego dorobek budzi zaufanie. Ale my, gracze, nie mamy pojęcia, czy szykuje się gra turowa, akcyjna, czy hybryda. Czy dialogi będą realnie wpływać na fabułę, czy okażą się iluzją wyboru. Czy eksploracja będzie przypominać starego KOTOR-a, czy pójdzie w zupełnie innym kierunku. 

Nic nie wiemy. I to powinno nas irytować.

Zmęczenie materiału

Dlatego gdy widzę kolejny zwiastun CGI to moja pierwsza myśl brzmi: Świetnie, ale kiedy pokażecie mi grę?. To zmęczenie jest naturalne. Nie chodzi o to, że CGI jest złe. Chodzi o to, że stało się jedyną treścią, zamiast być dodatkiem. Przez lata zmieniło się jedno: gry wyglądają coraz piękniej. Ale dopóki zwiastuny będą udawać kino zamiast pokazywać rozgrywkę to będziemy żyć w świecie fałszywych obietnic.

REKLAMA

Ja po prostu przestałem się kompletnie interesować grami, które doczekały się wyłącznie prezentacji w formie jakiejś prerenderowanej animacji. Mam nadzieję, że takich jak ja będzie coraz więcej. Dobry marketing warto docenić.

Ten aktualnie już głównie męczy.

REKLAMA
Maciej Gajewski
14.12.2025 13:00
Tagi: Gwiezdne wojny (Star Wars)
Najnowsze
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
7:20
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:20:00+01:00
7:10
Robot Tesli to nieśmieszny żart. "Zdalnie sterowany bubel"
Aktualizacja: 2025-12-13T07:10:00+01:00
21:58
WhatsApp stał się lepszym komunikatorem. Nowe funkcje są super
Aktualizacja: 2025-12-12T21:58:29+01:00
21:11
Control Resonant zmienia zasady gry. Nie przestanę kochać Remedy
Aktualizacja: 2025-12-12T21:11:40+01:00
20:26
Moździerze z Hiszpanii coraz bliżej. Terytorialsi zyskają zęby
Aktualizacja: 2025-12-12T20:26:37+01:00
20:12
Apple puścił parę z ust. Będzie nowy gadżet do kupienia
Aktualizacja: 2025-12-12T20:12:35+01:00
19:08
Koniec tanich paczek z Chin. Unia Europejska z nową opłatą
Aktualizacja: 2025-12-12T19:08:16+01:00
18:49
Tomb Raidera robią Polacy, pękam z dumy. Ekipa z Warszawy ma akcję w DNA
Aktualizacja: 2025-12-12T18:49:55+01:00
17:39
Reddit pozwał cały kraj. Stawka jest ogromna
Aktualizacja: 2025-12-12T17:39:13+01:00
17:27
PKP Intercity oburzone. "Działania podważają zaufanie do kolei"
Aktualizacja: 2025-12-12T17:27:16+01:00
17:26
Superziemia miała być martwa. Odkryli, że ma atmosferę
Aktualizacja: 2025-12-12T17:26:08+01:00
16:26
Trzy prezenty, które zmienią dom w centrum rozrywki
Aktualizacja: 2025-12-12T16:26:23+01:00
16:15
YouTube Premium naprawiony. Nie musisz anulować subskrypcji
Aktualizacja: 2025-12-12T16:15:36+01:00
15:45
Ziemia karmi Księżyc. Atmosfera buduje tam zapasy dla ludzi
Aktualizacja: 2025-12-12T15:45:49+01:00
15:11
Android utrudnia kasowanie aktualizacji. Kompletna porażka
Aktualizacja: 2025-12-12T15:11:17+01:00
14:59
Komputer gamingowy na święta? Ostatnia taka okazja, będzie tylko gorzej
Aktualizacja: 2025-12-12T14:59:29+01:00
14:41
Rząd stworzył serwis-apteczkę. Długo czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-12T14:41:37+01:00
14:39
Słońce ma punkt bez powrotu. Wreszcie go namierzono
Aktualizacja: 2025-12-12T14:39:44+01:00
14:07
CPK ma nową nazwę. Nie pomyl z centrum handlowym
Aktualizacja: 2025-12-12T14:07:38+01:00
13:53
Badała kometę 3I/Atlas i się wyłączyła. Szalona teoria w sprawie sondy MAVEN
Aktualizacja: 2025-12-12T13:53:36+01:00
13:29
Minister pokazał za dużo. Pochwalił inwestycję, a w komentarzach burza
Aktualizacja: 2025-12-12T13:29:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA