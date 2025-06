Zapalam świeczkę przy Wiedźminie 4. To koniec ery autorskich rozwiązań

Spojrzenie na to, co Polacy zaprezentowali podczas State of Unreal 2025, pokazuje jednak, że przejście na UE5 nie oznacza rezygnacji z innowacji. Wykorzystanie Nanite Foliage do tworzenia gęstych lasów, implementacja Chaos Flesh Solver dla realistycznych deformacji organicznych, czy płynne przechodzenie między gameplayem a scenami przerywnikowymi - to wszystko pokazuje, że CD Projekt RED nie jest biernym konsumentem technologii Epic Games. Jeśli ktokolwiek jest w stanie rozwiązać problem stutteringu w UE5, to właśnie CDPR.