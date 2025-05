Odpal Wiedźmina 3. Czeka tam na ciebie potężna aktualizacja

Warto podkreślić, że gracze PC nie stracą dostępu do dotychczasowych platform modowych. Nexus Mods, Steam Workshop i inne serwisy będą nadal w pełni obsługiwane, jednak dla dostępu do modów na konsolach wymagana będzie platforma mod.io. To przemyślane rozwiązanie pozwala zachować różnorodność wyboru dla użytkowników PC, jednocześnie otwierając drzwi do modowania dla milionów graczy konsolowych.