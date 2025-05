Microsoft chciał wcisnąć słonia do malucha. Teraz się poddał

Przyjrzyjmy się trzeźwo temu, co oferuje aktualna roadmapa AMD. Seria Ryzen Z2, zaprezentowana na początku bieżącego roku, to najnowsze, co firma ma do zaoferowania dla segmentu handheldów. Z2 Extreme opiera się na architekturze Zen 5 z grafiką RDNA 3.5 i oferuje 8 rdzeni CPU przy TDP 28 W. Z2 Go, najmniejszy w rodzinie, to 4 rdzenie Zen 3 z grafiką RDNA 2 przy TDP maksymalnie 30 W.