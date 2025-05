Recenzja Elden Ring Nightreign. Cudnie patrzeć, jak ktoś inny ubija bossa

Chociaż kooperacja to stały element gier typu Dark Souls, w Elden Ring Nightreign działa ona kompletnie inaczej. Towarzysze broni są z nami przez cały czas, nawet podczas ubijania zwykłych mobów. Do tego nie znikają po pokonaniu bossa. Stanowicie prawdziwą drużynę, od początku do końca, w trakcie walki oraz eksploracji, co kompletnie zmienia podejście do rozgrywki.