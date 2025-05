Apple będzie produkował gry? Właśnie zrobił pierwszy krok

Kolekcja Microsoft obejmuje obecnie kilkadziesiąt studiów, od The Coalition (Gears of War) przez Double Fine (Psychonauts) po Obsidian Entertainment (The Outer Worlds). To armia talentów, która produkuje gry na wszystkie platformy Microsoftu - od konsol Xbox po PC z Windowsem, a także zasila usługę Game Pass, jedną z najważniejszych platform subskrypcyjnych w branży.