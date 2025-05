Nintendo Switch 2 w rękach graczy. Jest jedno "ale"

Blokady regionalne w konsolach do gier to mechanizmy ograniczające możliwość uruchamiania gier pochodzących z innego regionu geograficznego niż ten, na który przeznaczona jest konsola. Producenci dzielili świat na strefy (np. NTSC dla Ameryki Północnej i Japonii, PAL dla Europy i Australii), a tytuły kodowano tak, by działały tylko na urządzeniach z tej samej strefy. Choć miało to na celu kontrolę dystrybucji, cen i dat premier w poszczególnych krajach, bywało też frustrujące dla graczy szukających dostępu do tytułów wydanych wyłącznie na innych rynkach.