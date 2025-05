Kontynuacja Cyberpunka 2077 potwierdzona. Ujawniono plany

We wcześniejszych sprawozdaniach firma oznaczała grę jako projekt Orion. Wcześniej nieoficjalne informacje sugerowały, że CD Projekt pracuje nad drugą częścią Cyberpunka, jednak dotąd firma tego nie potwierdzała. Aż do teraz. Obecnie nad Cyberpunkiem 2 pracuje aż 96 programistów z 730. To druga co do wielkości grupa zaangażowanych pracowników zaraz po Wiedźminie 4 (nie licząc zespołów wspierających inne usługi).