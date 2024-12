Jeszcze więcej informacji o Wiedźminie 4: Ciri, nowy świat i... powrót Geralta

Ciri będzie szybsza i bardziej zwinna od Geralta, a do dyspozycji będzie miała nie tylko miecz, ale i nowy oręż - łańcuch. Co więcej, świat gry ma być rozmiarowo podobny do tego z Wiedźmina 3, ale bardziej rozbudowany fabularnie. Twórcy stawiają na większy nacisk na odgrywanie głównego wątku i mniej zadań pobocznych, ale za to bardziej złożonych i mających większy wpływ na świat.