Microsoft ostrzegł użytkowników, że niebawem skończy się wsparcie dla wersji systemu Windows 11 oznaczonej numerkiem 21H2. I to wydarzy się w stosunkowo niedalekiej przyszłości, bo za trzy miesiące, czyli 10 października 2023 roku. Dotyczy to oczywiście wersji Windowsa z dopiskiem Home, Pro, Pro Education i Pro for Workstations.



Producent twierdzi, że „te edycje nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń po 10 października 2023 r.”. Aby zachować wsparcie, nie będzie trzeba wykonywać większych kroków - bo wystarczy, że zaktualizujemy system operacyjny Windows 11 do nowszej wersji 22H2, co zapewni nam aktualizacje zabezpieczeń przez kolejne długie miesiące.