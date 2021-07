Instagram nadal będzie gorszył użytkowników. Ale tylko tych, którzy tego chcą

Instagram był wielokrotnie krytykowany za promowanie wartości, które dla pewnych grup społecznych są nieodpowiednie. Jedna z wiodących usług społecznościowych ma co prawda rozbudowany regulamin i pilnuje jego przestrzegania. Ten jednak jest dość… wybiórczy. Dla przykładu mowa nienawiści i agresja są zakazane. Ale lekka erotyka już niekoniecznie.

Bez wątpienia u różnych grup użytkowników próg tolerancji na kontrowersyjne treści bywa różny. Ci, którzy narzekali na zbyt kiepską cenzurę na Instagramie, będą teraz mogli dostosować ją do swoich potrzeb. Od dziś działa bowiem funkcja kontroli kontrowersyjnych treści. Są trzy ustawienia.

Nowa funkcja jest już dostępna. By się do niej dostać, należy kliknąć ikonę profilu użytkownika, następnie Ustawienia, tam Konto i wreszcie Kontrola kontrowersyjnych treści. Użytkownik ma wówczas trzy opcje do wyboru.