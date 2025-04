Zbroją się na potęgę. Masowa produkcja niewidzialnych bombowców w USA

Napędzany jest przez dwa silniki turboodrzutowe Pratt & Whitney PW9000, co pozwala mu osiągać prędkość poddźwiękową, szacowaną na około 1000 km/h. Zasięg B-21 Raider ma wynosić imponujące 11 000 km, co czyni go bombowcem strategicznym o dalekim zasięgu, zdolnym do operowania na wysokości do 15 km.