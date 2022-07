Dysk SSD do laptopa musi być szybki. Jaki wybrać i jak dobrać?

Album z kilkudziesięcioma zdjęciami z telefonu z dobrej jakości aparatem to jakieś 0,5 GB. Album muzyczny w dobrej jakości zajmuje podobną objętość. 5-minutowe nagranie wideo z telefonu to około 1 GB. Typowa aplikacja to od 0,5 do 5 GB. Typowa gra wideo to nawet kilkadziesiąt gigabajtów.