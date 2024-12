Jak sklonować dysk SSD na dysk SSD M.2 bez utraty danych?

Modernizacja komputera o dysk M.2 NVMe SSD przynosi zdecydowanie lepszą wydajność. Niewielkie rozmiary i wysokie prędkości dysków SSD M.2 sprawiają, że idealnie nadają się one do zwiększenia wydajności systemu, skrócenia czasu rozruchu, szybkości ładowania gier i aplikacji do edycji wideo. Migracja na dysk SSD M.2 ze zwykłego dysku SSD może jednak budzić obawy, ze względu na bezpieczeństwo i ryzyko utraty danych.