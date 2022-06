Rosja wyraźnie nie zamierza jednak biernie poddawać się sankcjom. Rosyjska firma Promobit szykuje się do wprowadzenia na rynek laptopa Bitblaze Titan BM15. Trudno przy tym zrozumieć, czemu został nazwany słowami z języka zgniłego zachodu, ale to najmniej ważne. Bo sam komputer... no cóż, zobaczcie sami.