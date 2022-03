Apple prawie zakończył swoją przygodę z Intelem. W portfolio zostały już tylko 2 komputery

Nie ma sensu porównywać liczby gier i aplikacji budowanych na iPhone’a z tymi budowanymi na Maca (i PC z Windows). To dwa różne światy, gdzie iPhone to platforma do zarabiania gigantycznych pieniędzy na grach i aplikacjach, a Mac to nisza. Tym niemniej nikt nie rozumiał ery post-PC tak dobrze, jak jej inicjator - a więc Apple. Komputery osobiste były, są i będą niezbędne do poważniejszej pracy. Pozbywanie się ich nie ma najmniejszego sensu, nawet jeśli w ujęciu przychodów stanowią ułamek tego, co zapewnia iPhone i powiązane bezpośrednio z nim produkty i usługi.