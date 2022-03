Apple szykuje trzęsienie ziemi. Na ten sprzęt czekam najbardziej

Do niedawna stacjonarne komputery z Windowsem miały bezwzględną przewagę możliwości nad komputerami Apple’a, niezależnie od segmentu i półki cenowej. No, może nie licząc komputerów All in One, bo tu Apple od zawsze rządził niepodzielnie, a wszelkie maszyny tego typu od konkurencji to ledwie liche karykatury iMaca. Tym niemniej zwykle taniej było złożyć skrzynkę i dołożyć do niej dobry monitor niż tego iMaca kupić, nie mówiąc już o bestiach pokroju iMaca Pro czy Maca Pro, których wydajność można było osiągnąć składając peceta blisko dwukrotnie tańszego.