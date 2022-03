Maki wcale nie są drogie. Już tłumaczę

Ok, może nie jestem do końca uczciwy w tych przeliczeniach, bo każdy z tych zakupów mogę sobie odliczyć od podatku, więc cena końcowa będzie znacznie niższa. Poza tym są to moje narzędzia pracy i pasji, więc cóż, mogę tylko zagryźć zęby i zapłacić, no i na upartego można znaleźć tańsze zamienniki, choć… nie będą one równie wysokiej jakości. Nie zmienia to jednak faktu, że to samo dotyczy strony Apple’owskiej i nagle kupno nowego Maca Mini lub wzięcie w leasing nowego MacBooka Pro okazuje się opcją bardziej korzystną finansowo, niż wydanie pieniędzy na samo oprogramowanie (a przecież w ogóle nie uwzględniamy tu ceny komputera po stronie Windowsa). Oczywiście mając cały czas w pamięci, że ceną, jaką płacimy za ten korzystny rachunek ekonomiczny, jest konieczność zamknięcia się w złotej klatce Tima Cooka.