Od teraz zamówisz e-receptę w aplikacji mojeIKP

Dotychczas trzeba było to robić online w Internetowym Koncie Pacjenta bądź bezpośrednio w przychodni - teraz zrobimy to przez aplikację. Jednak aby to wykonać, w aplikacji trzeba będzie wybrać naszą przychodnię POZ i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - a to można załatwić również online, bądź podczas wizyty w przychodni.