Nie polecieli, bo nie słyszeli komunikatów. Polskie lotnisko zaskoczyło pasażerów

Pasażerka jest jednak symbolem tego, do czego przyzwyczaił nas hałas. Podobnie jak jeden z cytowanych wcześniej komentujących na Facebooku. Skoro jesteśmy na lotnisku, to ma być głośno! Mamy być zalewani komunikatami, być pod prądem, cały czas czujni. W końcu za chwilę może wybrzmieć "uwaga! Uwaga!", a my to przegapimy.