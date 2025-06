Najważniejsze polskie lotnisko pęka w szwach. Mówią, co jest rozwiązaniem

Rozbudowa Okęcia od dawna budzi mnóstwo emocji. Niektórzy twierdzą, że nie jest potrzebna, skoro w planach mamy budowę CPK i lotniska w Baranowie. Zwolennicy remontu mówią, że innego wyjścia nie ma, a ostatnie wyniki warszawskiego portu są na to dowodem. Już teraz zbliżamy się do limitów możliwości, a CPK powstanie dopiero za kilka lat. Co z ruchem do tego czasu?