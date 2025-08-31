/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe

Monstrualnej wielkości fundamenty wylano już pod budowę drugiej największej farmy wiatrowej w Polsce. Same maszty wiatraków będą miały ponad 130 m wysokości. Nowa farma wiatrowa powstaje w miejscowości Miejska Górka w Wielkopolsce.

Bogdan Stech
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
REKLAMA

Miejska Górka nie będzie zwykłą farmą wiatrową. Jej docelowa moc wyniesie 190,8 MW, co przełoży się na zasilenie nawet 200 tys. gospodarstw domowych. To oznacza, że jedna inwestycja jest w stanie pokryć zapotrzebowanie energetyczne miasta wielkości Lublina czy Białegostoku. W skali Grupy Tauron to największa budowana farma wiatrowa, a w skali kraju druga co do wielkości.

Każda z 53 turbin dostarczanych przez firmę Nordex ma moc 3,6 MW i będzie osadzona na wieży o wysokości 134 m. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na 2027 rok.

REKLAMA

Tauron wybrał gminę Miejska Górka nieprzypadkowo. Region charakteryzuje się korzystnymi warunkami wietrznymi i płaskim ukształtowaniem terenu, co ułatwia zarówno budowę, jak i późniejszą eksploatację farmy. Dzięki temu produkcja energii będzie stabilna i przewidywalna.

Elektrownia zostanie przyłączona do sieci przesyłowej PSE w stacji Leszno-Gronowo (220 kV), co zagwarantuje sprawne dostarczanie energii do krajowego systemu.

Budowa gigantycznej infrastruktury

Stawianie turbin to tylko część całej operacji. Aby farma mogła działać, powstaje rozbudowana infrastruktura towarzysząca. Na potrzeby inwestycji Tauron przygotowuje ponad 490 tysięcy m2 placów montażowych i dróg wewnętrznych, a pod ziemią układane jest ponad 120 kkm linii średniego napięcia.

Wylewanie fundamentów pod wiatrak na farmie Miejska Górka.

Do tego dochodzi 45 km linii wysokiego napięcia oraz dwie nowoczesne stacje elektroenergetyczne: GPO Miejska Górka 110/33 kV i STR Miejska Górka 220/110 kV.

To ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Szacuje się, że na teren budowy dotrze około 690 transportów ponadgabarytowych. Każdy z nich musi być dokładnie zaplanowany i skoordynowany z lokalnymi służbami, by bezpiecznie dowieźć gigantyczne elementy turbin.

Więcej na Spider's Web:

Trudna droga do czystego powietrza

Choć farma wiatrowa w Miejskiej Górce ma potencjał, by zasilać setki tysięcy gospodarstw domowych, w Polsce temat wiatraków wciąż budzi emocje. Energia wiatrowa to jedno z najczystszych i najtańszych źródeł prądu: turbiny nie emitują dwutlenku węgla i nie wymagają importu paliw kopalnych, co ma ogromne znaczenie w dobie kryzysu energetycznego i walki ze zmianami klimatu.

Mimo to część opinii publicznej wciąż podchodzi do wiatraków z rezerwą, obawiając się wpływu na krajobraz, zdrowie czy lokalne ekosystemy.

Polityka również nie ułatwia rozwoju sektora. Dobrym przykładem jest niedawne weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. „ustawy wiatrakowej”, która miała poluzować restrykcyjne przepisy dotyczące minimalnej odległości turbin od zabudowań.

REKLAMA

Dla zwolenników zielonej transformacji to duży krok wstecz, bo bez nowych regulacji rozwój energetyki wiatrowej na lądzie będzie znacznie spowolniony. Paradoks polega na tym, że choć Polska potrzebuje taniej i czystej energii jak nigdy wcześniej, polityczne spory często hamują inwestycje, które mogłyby obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

REKLAMA
Bogdan Stech
31.08.2025 16:00
Tagi: EnergetykaFarmy wiatrowe
Najnowsze
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA