Czy wiatraki obniżają wartość działek? Wyjaśniamy popularne mity

Kraj ogarnięty jest wyborczą gorączką, ale wiele wskazuje na to, że nawet po drugiej turze w gminie Cisek sytuacja się nie uspokoi. To właśnie tam na 16 czerwca zaplanowano referendum ws. wybudowania farmy wiatrowej. Nie będzie pierwszym w Polsce – podobne głosowanie już odbyło się w gminie Głubczyce. Okazało się jednak nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję. Do urn poszło za to więcej osób w gminie Lubomia, gdzie głosujący negatywnie opowiedzieli się za powstaniem farmy fotowoltaicznej.