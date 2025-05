Teorie spiskowe wywiały wiatraki. Gmina przestraszyła się mieszkańców

Petycja dotarła do władz. Jak donosi portal ciechanowinaczej.pl, wójt Adam Piotr Budek wraz z radnymi zadecydował, że elektrowni wiatrowej nie będzie. Co więcej, serwis donosi o „radykalnym kroku” polityków, bo „Rada Gminy sprzeciwiła się budowie tego typu obiektów nie tylko we Wróblewie, ale w ogóle w całej gminie Gołymin – Ośrodek”.