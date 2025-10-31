REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Biała plama na wiatrakowej mapie Polski. Chcieliby, a nie mogą

"Czekam na wiatr co rozgoni" – mogą nucić mieszkańcy, dośpiewując już własne słowa o przepędzeniu barier, przez które farmy wiatrowe w ich okolicy powstać nie mogą.

Adam Bednarek
wiatraki
REKLAMA

Często słyszy się o głosach na "nie" – mieszkańcy wielu regionów nie chcą mieć wiatraków w pobliżu. Powody są różne. Niektórzy obawiają się spadku wartości działek, inni powołują się na teorie spiskowe, nie brakuje też osób, których martwi wpływ na krajobraz. Tak mówią też na Wyspie Wolin, gdzie stanąć maja niemałe konstrukcje.

Nie możemy milczeć! To jest degradacja przyrody i brak szacunku dla mieszkańców. Konsultacje zostały ogłoszone tak, by nikt nie zdążył się przygotować. My nie jesteśmy przeciwko odnawialnym źródłom energii, ale przeciwko sposobowi, w jaki urzędnicy próbują to przepchnąć – napisali mieszkańcy w liście do serwisu ikamien.pl, obawiając się końca "turystycznego charakteru tych terenów".

REKLAMA

Są też tacy, którzy żyją w pobliżu wiatraków i takie sąsiedztwo sobie chwalą. Hałasu nie ma, ewentualnie szum, który słychać wieczorami, jak robi się ciszej i otworzy się okno. Można się jednak przyzwyczaić – przekonuje w rozmowie z rzeczkrotoszynska.pl jeden z mieszkańców wsi Wrotków w gminie Koźmin Wlkp.

Tam część osób też protestowała przed laty przeciwko wiatrakom. Dziś jednak na turbiny się nie narzeka, za to chwali korzyści. Inwestor wyremontował i wybudował drogi dojazdowe do pól. Do budżetu gminy wpadają również niemałe wpływy z podatków.  

Czytaj też:

Jedni się cieszą, inni kręcą nosem. Są jednak regiony w Polsce, gdzie te problemy o dziwo są obce i nie ma szans ani na narzekanie, ani na chwalenie. Wydawać by się przecież mogło, że dziś wiatraki są niemal wszędzie. Niemal, bo wyjątkiem jest Podbeskidzie. Jak zauważa portal bielsko.biala.pl w okolicy "nie ma ani jednej farmy wiatrowej". Nawet małych turbin, przeznaczonych do użytku prywatnego, jest jak na lekarstwo.

Skąd ta biała plama na wiatrakowej mapie Polski?

Lokalni urzędnicy tłumaczą, że wszystko przez wiatr. Paradoks polega na tym, że nie chodzi o to, że go nie ma albo wieje za mocno. Region targany jest skrajnościami. Albo wieje za mocno, albo za słabo.

- Na początku lat 2000 powstała analiza wiatrów w naszym mieście. Wynikało z niej, że najczęściej w Bielsku-Białej mamy do czynienia albo z wiatrami poniżej 1,5 m/s, albo też bardzo silnymi. To nie są warunki korzystne dla lokalizacji wiatraków - tłumaczy w rozmowie z serwisem Piotr Sołtysek, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w bielskim Ratuszu.

Pomiary z przełomu wieków mogą wydawać się nieco zakurzone, ale jeden z komentujących na Facebooku przyznaje, że faktycznie niewiele się zmieniło. Z przeprowadzonych przez niego pomiarów wynikało, że wiatr za był słaby albo właśnie tak mocny, że "turbina ze względu bezpieczeństwa powinna być wyłączona". To tylko dowód anegdotyczny, ale pokazujący, że badania nie musiały stracić na aktualności i urzędnicy nie korzystają z łatwego wytłumaczenia.

REKLAMA

Portal relacjonuje, że niektórzy włodarze okolicznych gmin myśleli o inwestycji, ale plany spaliły na panewce. Brakowało nawet chętnych do udostępnienia gruntów. Być może ludzie mieli w pamięci niepowodzenie w słowackim Skalite, nieopodal Zwardonia, gdzie farma wiatrowa pracowała raptem niecałe dwa lata.

Bielsko-Biała i okolice czekają więc aż zawieje w sam raz.

REKLAMA
Adam Bednarek
31.10.2025 10:10
Tagi: Elektrownie wiatroweFarmy wiatrowe
Najnowsze
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
7:22
Bałem się kontroli bagażu Ryanaira. W Hiszpanii zobaczyłem inny świat
Aktualizacja: 2025-10-31T07:22:13+01:00
7:02
Podwyżki u Apple'a. Wciskają kit, że to tylko korekta
Aktualizacja: 2025-10-31T07:02:38+01:00
6:28
Mała lampka zmieniła mój salon. Halo sklep, poproszę więcej
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:24+01:00
6:28
Szef Instagrama mówi, że mogę wracać. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:02+01:00
6:23
Recenzja iPhone 17 po miesiącu. W końcu "tanio"i dobrze
Aktualizacja: 2025-10-31T06:23:00+01:00
6:12
Drukarka 3D zszywa człowieka. Brzmi jak horror, ale to przełom
Aktualizacja: 2025-10-31T06:12:00+01:00
6:01
Co latało nad Ziemią przed satelitami? Otwarcie archiwum zdumiewa
Aktualizacja: 2025-10-31T06:01:00+01:00
20:43
Znów tsunami śmieci na cmentarzu. Fatalnie upamiętniamy bliskich
Aktualizacja: 2025-10-30T20:43:59+01:00
20:35
Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica
Aktualizacja: 2025-10-30T20:35:48+01:00
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
16:45
Test Hama High Power 200W. W tej cenie nie ma lepszego powerbanka do laptopa i konsoli
Aktualizacja: 2025-10-30T16:45:18+01:00
16:14
Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy
Aktualizacja: 2025-10-30T16:14:00+01:00
15:51
Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust
Aktualizacja: 2025-10-30T15:51:10+01:00
15:39
Przypadkiem zamieniłem światłowód na 5G. TP-Link NE200-Outdoor - test
Aktualizacja: 2025-10-30T15:39:45+01:00
15:29
Nie chcą montować ładowarek w autobusach. Absurdalny powód
Aktualizacja: 2025-10-30T15:29:20+01:00
15:20
Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją
Aktualizacja: 2025-10-30T15:20:09+01:00
15:16
Jaka matryca dla graczy? IPS czy może VA?
Aktualizacja: 2025-10-30T15:16:45+01:00
13:04
Koniec abonamentu RTV. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-10-30T13:04:37+01:00
12:39
Drony nad bazą NATO. Reakcja była błyskawiczna
Aktualizacja: 2025-10-30T12:39:19+01:00
12:09
11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie
Aktualizacja: 2025-10-30T12:09:49+01:00
11:37
Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej
Aktualizacja: 2025-10-30T11:37:03+01:00
10:55
Trump przywraca testy broni jądrowej. Natychmiast
Aktualizacja: 2025-10-30T10:55:08+01:00
10:02
Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Aktualizacja: 2025-10-30T10:02:45+01:00
9:52
YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy
Aktualizacja: 2025-10-30T09:52:36+01:00
9:31
Wprowadzili ograniczenie prędkości na chodniku. W Polsce też by się przydało
Aktualizacja: 2025-10-30T09:31:19+01:00
8:57
Nie musisz już iść do kawiarni. Ten ekspres zrobi prawie każdą kawę
Aktualizacja: 2025-10-30T08:57:30+01:00
8:00
Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a
Aktualizacja: 2025-10-30T08:00:01+01:00
7:28
Światełka Philipsa przestaną szaleć. Modły zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-10-30T07:28:07+01:00
7:00
Zgrzybiała pamięć to przyszłość komputerów. Brzmi jak obelga, a to zaleta
Aktualizacja: 2025-10-30T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA