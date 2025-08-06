REKLAMA
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to

Google wprowadza Storybook – nową funkcję w Gemini, która zamienia proste pomysły w ilustrowane książeczki z lektorem. Sprawdziłem, jak to narzędzie AI radzi sobie z tworzeniem spersonalizowanych bajek i czy faktycznie może stać się kreatywnym asystentem dla każdego rodzica.

Oliwier Nytko
Nie masz talentu? Teraz łatwo stworzysz interaktywną książkę dla dziecka
Sztuczna inteligencja, daleka od dystopijnych wizji znanych z filmów, staje się jednym z kluczowych narzędzi w nauce i medycynie. Już teraz jej modele pomagają w szybszej diagnostyce chorób i analizie złożonych danych klimatycznych. Gwałtowny rozwój modeli językowych, takich jak Gemini od Google, sprawia, że ich zdolności do prowadzenia konwersacji, analizy czy programowania rosną w szybkim tempie, czyniąc technologię coraz bardziej użyteczną i dostępną.

Potencjał AI wkracza również w sferę prywatnego życia, odgrywając rolę kreatywnego asystenta dla osób bez specjalistycznych umiejętności. W odpowiedzi na potrzebę tworzenia unikalnych, osobistych projektów, Google wprowadziło do aplikacji Gemini funkcję Storybook.

To narzędzie pozwala przekształcać proste pomysły w spersonalizowane, ilustrowane książeczki z narracją lektora, ułatwiając realizację kreatywnych pomysłów na prezenty czy pamiątki.

Jak działa Storybook w Gemini?

Proces jest całkiem prosty i intuicyjny. Wszystko zaczyna się od wpisania polecenia w oknie czatu Gemini "gema" Storybook. Wystarczy opisać historię, którą chcemy stworzyć, określając bohaterów, miejsce akcji i morał. Może to być bajka na dobranoc, opowieść edukacyjna czy zabawna anegdota. 

Na podstawie tego opisu Gemini samodzielnie generuje 10-stronicową książeczkę, dobierając do tekstu pasujące ilustracje i przygotowując ścieżkę audio z narracją.

Prawdziwa siła tego narzędzia tkwi w personalizacji. 

Aby nadać opowieści wyjątkowego, osobistego charakteru, można poprosić Gemini, aby czerpał inspirację z naszych własnych plików, co sprawia, że historia staje się autentycznie "nasza".

Możliwości są bardzo szerokie i zachęcają do eksperymentowania. Chcesz w przystępny sposób wyjaśnić pięciolatkowi, jak działa Układ Słoneczny? Gemini może stworzyć opowieść o małej, ciekawskiej komecie podróżującej między planetami. A może zależy ci na przekazaniu ważnej lekcji życiowej, na przykład o tym, jak ważna jest życzliwość wobec młodszego brata? 

Można to zrobić, tworząc historię, w której głównym bohaterem będzie ulubione zwierzę dziecka, na przykład odważny słoń uczący się dzielić zabawkami. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy w nietypowy sposób wyjaśnić naszym dzieciom, czym zajmujemy się zawodowo.

Zamiast trudnych definicji, wystarczy załączyć plik, na przykład CV, a Gemini wygeneruje całą historię w formie kolorowanki o przygodach „mamy-astronautki” lub „taty-inżyniera” budującego mosty.

Funkcja pozwala też ożywiać dziecięcą twórczość w magiczny sposób. Przesłanie rysunku dziecka i użycie polecenia: "To rysunek mojego 7-letniego syna. Napisz kreatywną książeczkę, która ożywi jego dzieło" to sposób na docenienie jego wyobraźni.

Co więcej, Gemini potrafi przekształcać wspomnienia w magiczne opowieści. Wystarczy wgrać zdjęcia z rodzinnej wycieczki, na przykład do Paryża, by stworzyć na ich podstawie spersonalizowaną przygodę, w której członkowie rodziny stają się poszukiwaczami skarbów pod wieżą Eiffla.

Kreatywną swobodę pogłębia możliwość wyboru stylu graficznego. Każdy styl nadaje historii inny klimat – od nostalgicznego pixel artu, przez dynamiczny komiks, po ciepłą i przytulną animację poklatkową z plasteliny czy szydełkową opowieść. Gotową książeczkę można natychmiast udostępnić za pomocą linku lub pobrać i wydrukować, tworząc fizyczny prezent, który dziecko może postawić na półce.

Co najważniejsze dla nas: tak, Storybook działa w języku polskim. I jak mogłeś już zobaczyć po zrzutach ekranu, radzi sobie całkiem, a to całkiem nieźle. Również lektor, który czyta głos w aplikacji, przemawia czystą i tylko nieco robotyczną polszczyzną.

PS. Gemini nie pozwala stworzyć książek o tragediach, wypadkach itd.

