Były busy, będą pociągi. PKP Intercity będzie mieć znaną Polakom konkurencję

Przystanek w stolicy Wielkopolskiej będzie tylko dla pasażerów wsiadających. Rzecz jasna w razie czego nikt wam pewnie drzwi nie zablokuje, ale bilet trzeba kupić w pełnej cenie do Niemiec. Najwyraźniej w ten sposób Urząd Transportu Kolejowego chce niejako chronić polskich przewoźników, by Flixtrain nie zabierał im pasażerów podróżujących jedynie po kraju – w tym przypadku na trasie z Warszawy do Poznania.