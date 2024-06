Nowe zasady w pociągach. Chcesz jechać z rowerem? Lepiej się zapoznaj

Podróżujący pociągami często zabierają na pokład swoje rowery, tak aby przemieścić się wraz z nimi. To rozwiązanie wygodne, jednak nie do końca pewne. Chociaż przewoźnicy nie mają problemu z zabieraniem rowerów na pokład, zdarza sie, że mimo wcześniejszego zakupu biletu uprawniającego do przewozu roweru, podróżny nie został wpuszczony ze względu na brak miejsc. Koleje Śląskie zażegnały ten problem, wprowadzając system limitowania miejsc.