PKP Intercity kupuje nowe pociągi. Jedna rzecz w nich zaskakuje

Zmniejszenie emisji tlenku azotu szacuje się na 650 kg. Tlenku węgla - ok. 52 kg. Dzięki możliwości zmiany napędu ze spalinowego na elektryczny do atmosfery nie trafia ok. 130 kilogramów sadzy HS. Oszczędność paliwa szacuje się na ponad 70 ton – szacowali przedstawiciele województwa.