Największy przetarg w historii kolei. Miliardy skrócą podróż o pół godziny

Na całej długości dobudowany zostanie drugi tor, co zwiększy możliwości prowadzenia ruchu pociągów. Sprawne i bezpieczne kursowanie składów zapewnią nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W Podlasku i Lipińskich Małych powstaną stacje techniczne, które zapewnią dodatkowe możliwości mijania się pociągów, co pozytywnie wpłynie na przepustowość linii. Po zakończeniu prac nadzór nad trasą do Ełku, zamiast dotychczasowych nastawni, przejmie Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym w Białymstoku