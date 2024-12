Automaty w pociągach okazały się hitem. PKP Intercity mówi, co kupowali Polacy

Jako że automaty się sprawdziły i według 60 proc. ankietowanych powinny znaleźć się w innych pociągach, PKP Intercity postanowiło spełnić tę prośbę. Spółka zamówiła kolejne 118 maszyn. Trafią do 45 wagonów i 14 elektrycznych składów. Przewoźnik chce, by docelowo automaty uzupełniły ofertę gastronomiczną we wszystkich pociągach kategorii Intercity.