Polska kolej podnosi się z kolan. Tak będziemy jeździć w 2025 roku

- Prawnicy zakończyli pracę i przekazali nam koncepcję powstania spółki, biznesplan i projekt umowy, co musimy obecnie przeanalizować. Pierwsze informacje, które uzyskałem co do kosztów funkcjonowania takiej spółki, są bardzo optymistyczne. Jeżeli zgodzą się z tym także Zarząd Województwa i radni po analizie departamentu merytorycznego, to podejmiemy decyzję o wyłonieniu takiej spółki – myślę, że w pierwszym kwartale 2025 r. – zapowiedział niedawno na sesji rady miasta Gorzowa Wlkp. wicemarszałek Sebastian Ciemnoczołowski.