Jechałem pociągiem, w którym konduktor nie przestawał gadać. Reklamował przekąski i nie dało się go wyłączyć

Nie mam pretensji do konduktora. Wykonywał swoją pracę, dostał wytyczne, żeby reklamować automat, co zwiększyło znacznie i tak dużą liczbę komunikatów. Problem leży gdzie indziej. Po pierwsze, w procedurze, zgodnie z którą komunikaty są bardzo długie. Gdy pociąg zatrzymuje się na trzech-czterech stacjach, da się to wytrzymać, gdy jest ich siedem, robi się nieciekawie.