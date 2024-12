Ta zmiana PKP Intercity wyjątkowo się nie udała. Tęsknie za starym luksusem, jakim był spokój

Moje ostatnie podróże to kolejki na korytarzach i niepotrzebne nerwy. W ostatnim czasie jechałem m.in. na trasach Warszawa - Łódź i Gdańsk - Łódź. Szczególnie ta ostatnia była na początku bardzo nerwowa. Tłum z przepięknego dworca Głównego wlał się do pociągu jadącego do Bielska-Białej. Do standardowych problemów w postaci wsiadania nie do tego wagonu, gdzie ma się miejsce, doszedł kolejny, związany właśnie z brakiem zarezerwowanego miejsca. Ktoś rozsiadł się na fotelu, który zaklepany był przez kogoś innego. „Nielegalny” pasażer musiał więc dźwignąć się, zabrać swoje rzeczy i ustąpić miejsca, ale nie było to takie proste, bo w korytarzu już zrobiła się duża kolejka. Jedni chcieli przejść, drudzy wyjść. Ktoś się przeciskał, ktoś wsiadał, ktoś wyruszał na poszukiwania innego wolnego siedziska. Skończyło się na tym, że wszyscy staliśmy.