Wszedł nowy rozkład jazdy PKP. Ogromne zmiany dla podróżnych

Od połowy grudnia pociągi PKP Intercity dojadą na miejsce szybciej. Ze stolicy do Szczecina podróż potrwa 4 godz. i 18 min, do Białegostoku 1 godz. i 30 min, a do Łodzi Fabrycznej dojedzie się w nieco ponad godzinę (1 godz. i 7 min). Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w nieco ponad 2 godz., a o ponad 60 min skróci się podróż do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godz. (wcześniej było to nieco ponad 5 godz.) Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania (1 godz. i 50 min). 20 min zaoszczędzą podróżni wyruszający z Wrocławia do Gdańska, jadąc łącznie 4 godz. i 17 min.