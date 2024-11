Pokazali, czy polskie pociągi się spóźniają. Mamy jeden problem

W porównaniu z drugim kwartałem to wyniki niższe o 2,52 punktu procentowego dla przewozów pasażerskich. Blado wypadł lipiec, kiedy do opóźnień trwających 60 minut i więcej dochodziło znacznie częściej niż w sierpniu i wrześniu. Pociągów opóźnionych na stacji końcowej w przedziale od 60 do 120 minut było 1 025, zaś tych od 120 minut i więcej – 289 (odpowiednio 648 i 192 w sierpniu i 619 i 149 we wrześniu) – podał urząd.