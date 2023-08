Skafandry astronautów... śmierdzą. Oto jak chcą naprawić ten cuchnący problem

By podtrzymać odpowiednie ciśnienie w kosmicznej próżni i ciepło ciała astronauci noszą coś, co można porównać do bielizny z długimi nogawkami i rękawami. Mało tego - muszą nosić jej całe warstwy a czasami po kilka razy. Pamiętajmy, że wszystko dzieje się w kosmosie, a więc jedyną przestrzenią mieszkalną mają do dyspozycji eksploratorzy kosmosu, jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), gdzie choćby z racji konieczności oszczędzania każdej kropli wody, nie ma m mowy o jakiejkolwiek pralce.