Co tam czarne dziury. Białe dziury - to ich powinniśmy szukać

Nie możemy po prostu założyć, że w realnym kosmosie zachodzi proces tworzenia czarnej dziury, niczym film puszczony od tyłu, czego efektem miałaby być biała dziura. Entropia to wynikający z zasad termodynamiki sposób na określenie nieuporządkowania w określonym systemie. Z kolei druga zasada termodynamiki mówi nam, że entropia systemów zamkniętych może jedynie rosnąć, a więc innymi słowy, stan nieporządku będzie się zawsze zwiększał. Istnienie białej dziury prowadziłoby więc do zmniejszenia entropii, a to nie jest możliwe. Przynajmniej w realnym świecie, pełnym złożonych zależności i współistniejących praw. Za to świat czystej odizolowanej matematyki, w którym nie ma takich ograniczeń, to co innego.