Zdaniem uczonych pikorozbłyskowe dżety niosą za sobą dostateczną ilość energii by mogły być brane pod uwagę jako źródło słonecznych wiatrów. - Dżety, które zaobserwowaliśmy to najmniejszy i najsłabszy energetycznie typ dżetów w koronie słonecznej, którego nie zaobserwowano wcześniej. Mimo to zawartość energii w pojedynczym strumieniu pikorozbłysków, który istnieje przez około minutę jest równa energii średnia moc zużywana przez około 10 tys. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii w ciągu całego roku - komentuje jeden z autorów badania na łamach Space.com.