Ta planeta ujawnia przyszłość Ziemi. Oto co czeka nas po zgaśnięciu Słońca

Obecnie nie mamy konsensusu co do tego, czy Ziemia mogłaby uniknąć pochłonięcia przez czerwonego olbrzyma. W każdym razie planeta Ziemia będzie nadawała się do zamieszkania tylko przez około kolejny miliard lat, po czym oceany wyparują w wyniku niekontrolowanego efektu cieplarnianego - na długo przed ryzykiem pochłonięcia przez czerwonego olbrzyma