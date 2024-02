Gwiazda Polarna. Wszystko, co musisz wiedzieć o tym niezwykłym ciele niebieskim

Jest to gwiazda zmienna, która zmienia swoją jasność w cyklu około 4 dni. Druga gwiazda - Alfa UMi B - jest żółtym karłem o jasności i masie zbliżonych do Słońca. Trzecia gwiazda - Alfa UMi C - jest czerwonym karłem o jasności około 0,01 proc. jasności Słońca i masie około 0,1 proc. masy Słońca.