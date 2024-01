Najjaśniejsza gwiazda na niebie. Która z nich świeci najmocniej?

Najjaśniejsza gwiazda na niebie, którą widzimy z Ziemi, nazywa się Syriusz. Jest to gwiazda typu A, czyli biała gwiazda o wysokiej temperaturze i dużej masie. Syriusz należy do konstelacji Wielkiego Psa i jest częścią systemu podwójnego, co oznacza, że ma drugą, słabszą gwiazdę towarzyszącą, zwaną Syriusz B. Syriusz jest odległy od nas o około 8,6 lat świetlnych, co oznacza, że widzimy go takim, jakim był 8,6 lat temu. Jego jasność wynosi -1,46 magnitudo, co oznacza, że jest ponad 20 razy jaśniejszy niż najjaśniejsza planeta, Wenus.