Twierdzi, że rozgryzł system komunikacji obcych cywilizacji. Powiedział, dlaczego ich nie słyszymy

Od początku poszukiwania inteligencji pozaziemskiej (program SETI) skupialiśmy się na klasycznej międzygwiezdnej komunikacji. Niedawne badania wykazały, że przy pewnych częstotliwościach kubity fotonowe mogą zachować swoją kwantową koherencję (spójność) na odległościach międzygwiezdnych (a nawet międzygalaktycznych), co tworzy podstawy do stworzenia międzygwiezdnej komunikacji kwantowej. Jest to intrygująca możliwość, ponieważ komunikacja kwantowa umożliwia pewne zadania, które byłyby niemożliwe przy klasycznej komunikacji, i umożliwia wykładnicze przyspieszenie innych