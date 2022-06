Większość parametrów technicznych, nawet tych niejawnych (jak liczba stref wygaszania Mini LED), jest dokładnie ta sama, co w modelu QN90A z 2021 r. To mogłoby sugerować, że zamiast rzucać się na nowości lepiej poszukać równie dobrego modelu QN90A i odpuścić sobie tizenowe nowości, oszczędzając przy tym nieco grosza. To może nie jest taki głupi pomysł, ale taki klient wówczas straci wiele więcej niż tylko nowszą wersję smart TV. Zmieniło się bowiem coś, co trudno w jasny sposób wyrazić w specyfikacji sprzętowej telewizora. A tym czymś jest sposób przetwarzania obrazu. Do czego wrócimy dosłownie za moment.