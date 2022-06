Walkman swego czasu był marką absolutnie topową. Przyjęła się na tyle, że na każdy przenośny odtwarzacz kasetowy mówiło się walkman, nie tylko na te od Sony. Podobnie jak nawet do dziś na dowolne trampki nadal mówi się adidasy. Ja też miałem walkmana, choć od Panasonica. I to nie byle jakiego, wszystkie dzieciaki mi zazdrościły. Co nie było łatwe, bo wychowywałem się w czasach, kiedy to były drogie gadżety.