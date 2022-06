To będzie nie tylko rewelacyjny sprzęt dla miłośników kina i obrazu o referencyjnej wręcz jakości. To będzie również fenomenalny telewizor dla graczy. Być może właśnie to będzie stanowiło o jego wyższości nad konkurentem od Sony, które w ostatnich latach miewało problemy z obsługą najnowszych standardów. Za sprawą samoświęcących pikseli do trybu gry nie jest ograniczane strefowe wygaszanie obrazu, więc obraz nie traci na kontraście, by osiągnąć niski input lag. A sam panel obsługuje odświeżanie 120 Hz i 144 Hz z VRR. Właściwie jedyne, czego brakuje, to obsługa formatu Dolby Vision.