Samsung już od pewnego czasu udowadnia, że jest popyt na telewizory, które są czymś więcej, niż tylko płaskim, wiszącym na ścianie czarnym prostokątem. Modele The Frame, The Sero i The Serif cieszą się na tyle dużym wzięciem, że zainspirowały największego rywala Samsunga - firmę LG - do pójścia w jego ślady.