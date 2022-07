Wszystkie telewizory z linii Excellence Line wyposażone są też w moduł One Connect. To właśnie w nim, a nie w wyświetlaczu, ukryta jest cała elektronika telewizora i złącza. Dzięki temu użytkownik może schować ten moduł, do szafki RTV czy w inne miejsce, w efekcie całkowicie likwidując plątaninę przewodów z stylowego wnętrza. Sprzedawany osobno wieszak (o nazwie Dopasowany Uchwyt) pozwala powiesić telewizor tak, by ten idealnie przylegał do powierzchni ściany.