Asus Zenbook S 13 OLED. Gdyby nie jedna wada, byłby ideał - recenzja

Nie mam za wiele krytycznych uwag do klawiatury testowanego komputera, choć nie jest to poziom liderów. Klawisze mają ciut płytki (1,1 mm) skok, co jest zapewne efektem wymiarów tego komputera. Twardość przycisków również nie cechuje się zegarmistrzowską precyzją, jak w czołowych Surface’ach, ThinkPadach czy niektórych Macbooków. To jednak nie oznacza, że to zła klawiatura. Wręcz przeciwnie - przyciski są odpowiednich rozmiarów, całość jest bardzo dobrze zrobiona (i oferuje trzy poziomy podświetlenia). Da się lepiej, ale większość klientów i tak powinna być zadowolona.