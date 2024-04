IMAX z potężną konkurencją. Nadchodzi pierwsze superkino Dolby. W Polsce

Do tej pory ponad 600 filmów kinowych zostało zmasterowanych do Dolby Vision i Dolby Atmos (mowa o kinowych filmach, a nie wydawanych na płytach i w streamingu). Problem w tym, że samych kin jest dość niewiele i są one obecne w raptem 14 krajach. Projekcje Dolby Vision odbywały się wyłącznie w kinach bezpośrednio lub pośrednio należących do Dolby. To właśnie się zmienia.